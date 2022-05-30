Екатеринбург, , 06:47 — REGNUM В Екатеринбурге 29 мая в честь окончания учебного года состоялся традиционный крестный ход. Об этом сообщили журналистам в местной митрополии.

Участие в нём приняли воспитанники воскресных школ, их родственники, преподаватели и священнослужители. От храма «Большой Златоуст» они прошли к часовне святой великомученицы Екатерины.

В крестном ходе участвовали порядка 600 граждан. Всего в 136 воскресных школах Екатеринбургской епархии в уходящем учебном году занимались около четырёх тысяч детей.