Москва, , 06:45 — REGNUM Власти Республики Корея рассматривают вариант отмены импортных пошлин на семь категорий продовольственных товаров до конца 2022 года, рассчитывая таким образом остановить рост цен на продукты питания. Соответствующую информацию 30 мая распространило агентство Yonhap.

Рост цен Pixabay.com

По его данным Сеул намерен отказаться от пошлин на подсолнечное и соевое масла, пшеничную муку, свинину и ряд других товаров. Кроме того, есть вероятность, что будут отменены налоги на добавленную стоимость импортного кофе и какао.

Напомним, что ранее ИА REGNUM уже сообщало об озабоченности южнокорейских властей ростом инфляции.

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