Владивосток, 1 июня, 2022, 20:41 — ИА Регнум. В 2022 году в 12 муниципалитетах по региональному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» будет построено 16 скейт-площадок различной комплектации. Одна из них — во Владивостоке в густонаселенном микрорайоне, во дворе на улице Аллилуева, 5 уже приняла первых скейтеров. Молодёжь и подростки с радостью оценили новое место для занятий экстремальными видами спорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Марина Каширская ИА REGNUM Скейт-парк

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По словам зампредседателя правительства края Елены Бронниковой это уже вторая площадка, первая открылась в поселке Трудовое. Всего во Владивостоке в этом году появятся четыре скейт-площадки. Все они станут точками притяжения для ребят, помогут раскрыть их спортивные таланты.

«Экстремальные виды спорта пользуются большой популярностью среди детей и молодёжи — многие ребята предпочитают проводить свободное время, катаясь на скейтбордах, роликах, самокатах, и важная задача власти — создать безопасные условия для занятий, а также привлечь как можно больше молодёжи к занятиям физкультурой и спортом»,— сказал на открытии площадки президент федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

В ближайшее время на новой площадке при содействии администрации Владивостока начнёт работать бесплатная секция по экстремальным видам спорта, в которой заниматься с детьми будет квалифицированный тренер.

Сразу после открытия скейт-площадки на Аллилуева спортсмены краевой федерации экстремальных видов спорта устроили показательные выступления.

«Нельзя не заметить, что в Приморье планомерно создаются всё новые и новые общественные пространства — и вот теперь для скейтбордистов, роллеров и велосипедистов. Главное, чтобы площадка отвечала всем требованиям комфорта и безопасности. И здесь общественники следят за соблюдением норм.

Также важно, что такие зоны отдыха и разных активностей появляются по желанию местных жителей — люди объединяются, чтобы предложить для реализации свой проект, подсказать власти, что надо делать, а власть прислушивается к этим предложениям, в итоге получается прекрасный результат. Однозначно, инфраструктура необходима для развитие здорового образа жизни», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии планируется создать первый в республике скейт-парк. Его разместят в городе Назрани, на территории возле городского пруда.