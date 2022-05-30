Женева, Швейцария, , 06:39 — REGNUM По состоянию на 26 мая 2022 года, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 257 подтверждённых и 120 предполагаемых случаев оспы обезьян в 23 странах. Очередной доклад был опубликован 29 мая на сайте организации.

ВОЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

ВОЗ напомнила, что сообщения об оспе обезьян начали поступать с 13 мая 2022 года и отметила, что пока не располагает информацией о смертельных случаях заболевания. Организация написала в докладе, что «ситуация быстро развивается» и она ожидает, что случаев будет выявляться всё больше по мере расширения эпиднадзора в «неэндемичных странах», а также в странах, «известных как эндемичные», в которых в последнее время случаи заражений не регистрировались.

В том, что касается «немедленных действий» ВОЗ предложила: предоставить точную информацию тем, кто подвержен наибольшему риску заражения, остановить распространение среди групп риска и защитить медработников, находящихся на переднем крае борьбы с заболеванием.

Напомним, 27 мая 2022 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов обратил внимание, что вспышка оспы обезьян странным образом географически совпала с районом Африки, в котором размещены биологические лаборатории США. Он, в частности, сообщил, что в Нигерии, которая была признана источником вспышки, расположены «как минимум четыре подконтрольных Вашингтону биолаборатории».

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны: оспа обезьян — продукт военных биолабораторий США?