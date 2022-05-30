Анкара, , 06:34 — REGNUM Два сухогруза столкнулись в Мраморном море. Об этом 30 мая сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

Сухогруз The Photographer

Уточняется, что сухогруз «Маре» по неизвестной пока причине вышел из-под контроля экипажа в Мраморном море. Начавший дрейфовать корабль столкнулся с другим сухогрузом «Арел-4».

Характер повреждений, полученных судами, уточняется. Пострадавших в результате происшествия нет.

В регион были направлены группы береговой безопасности, экипажи судов составили подробный отчёт об аварии.

В настоящий момент оба судна уже продолжили свой путь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о севшем на мель теплоходе «Восход-51», который следовал по маршруту Казань — Свияжск. Инцидент произошёл во время выхода из речного порта Казань на реке Волга.

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