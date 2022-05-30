Красноярск, 30 мая, 2022, 06:32 — ИА Регнум. В центральных и южных районах Красноярского края 30 мая ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Непогода

На юге Таймырского муниципального района края 30 мая ожидается сильный ветер северной четверти, местами порывы 17–22 м/с. Днём в Эвенкии и в течение суток в Туруханском районе прогнозируются грозы, при грозах порывы ветра 15–18 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, о непогоде предупредили жителей Хакасии.

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