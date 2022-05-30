Пекин, 30 мая, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Китай сообщил о положительном сальдо в своей международной торговле товарами в апреле, показали данные Государственного валютного управления страны, передает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Экспорт товаров в прошлом месяце составил 1,6666 трлн юаней (около $247,3 млрд), а импорт — 1,3568 трлн юаней, в результате чего профицит составил 309,9 млрд юаней. В апреле Китай столкнулся с дефицитом международной торговли услугами в размере 42,9 млрд юаней.

Общий объем импорта и экспорта международной торговли товарами и услугами Китая в апреле составил 3,4427 трлн юаней, практически не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.