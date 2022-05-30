Берлин, 30 мая, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Уровень антироссийских настроений в Германии поразил московского корреспондента Junge Welt Ульриха Хайдена, спустя 30 лет приехавшего в Берлин. Об этом 29 мая журналист рассказал в своей статье.

(сс) Henry Mühlpfordt Афиша музея коммунизма в Праге с изображением матрёшки. Русофобия в Чехии

По словам журналиста, уже на вокзале в Берлине его ужаснул огромный плакат в поддержку Украины и портрет украинского лидера Владимира Зеленского с провокационными антироссийскими лозунгами.

«Я был охвачен ужасом. Антироссийская пропаганда, по сути травля России, на официальных рекламных поверхностях крупнейшего железнодорожного вокзала Германии? Я был ошеломлен, как после удара. Эй, ты прибыл в другую Германию!» — так пишет Хайден.

Также корреспондент обратил внимание на усиление мер безопасности в Трептов-парке, где находятся братская могила советских воинов и самый крупный в Берлине монумент в честь подвига советских солдат. По словам Хайдена, множество полицейских, казалось, следили, чтобы строго выполнялись требования, указанные на табличках. В парке было запрещено петь военные песни и использовать любую российскую символику.

Также журналист указал, что по столице Германии развешаны плакаты с карикатурами на российского президента Владимира Путина и с угрозами в адрес России. При этом Хайден указал, что русскоязычным жителям Германии до сих пор поступают угрозы.