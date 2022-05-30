Пекин, 30 мая, 2022, 06:15 — ИА Регнум. По данным валютного регулятора Китая, внешние портфельные инвестиционные активы страны, за исключением резервных активов, к концу 2021 года составили $979,7 млрд, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

Согласно данным Государственного управления иностранной валюты Китая (SAFE), из общего объема $648,4 млрд были вложены в акционерный капитал, а $331,3 млрд — в облигации.

Небанковские финансовые учреждения владели внешними портфельными инвестиционными активами на сумму $390,4 млрд, что составляет 40% от общего объема. Банки держали $238,1 млрд или 24% от общей суммы.

По данным SAFE, нефинансовый сектор владел такими активами на сумму $351,2 млрд, что составляет 36% от общего объема активов страны.

По данным SAFE, в пятерку крупнейших получателей китайских инвестиций вошли Специальный административный район Китая Гонконг, Соединенные Штаты, Каймановы острова, Британские Виргинские острова и Великобритания.