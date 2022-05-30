Кемерово, , 06:17 — REGNUM В Ленинске-Кузнецком горнотехническом техникуме открылась современная лаборатория для подготовки подземных электрослесарей. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Работа в мастерской

«По результатам федерального мониторинга Кузбасс признан регионом с наибольшим количеством обновлённых мастерских, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — С 2019 года в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» у нас модернизировано и оснащено 72 учебно-производственных мастерские в 16 техникумах и колледжах».

Он уточнил, что в 2022 году на базе ещё шести техникумов будут открыты 12 мастерских.

По словам Цивилёва, это важно, потому что ребята получают возможность обучаться на оборудовании, которое установлено на промышленных предприятиях, и выходить на работу уже максимально подготовленными специалистами.