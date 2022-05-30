Пекин, , 06:11 — REGNUM В в апреле на валютном рынке Китая было зарегистрировано сделок на сумму 17,14 трлн юаней, что эквивалентно $2,67 трлн, согласно официальным данным, передает агентство Синьхуа.

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В частности, объем транзакций на клиентском рынке в прошлом месяце составил 3,56 трлн юаней, в то время как объем межбанковского рынка составил 13,58 трлн юаней, сообщило Государственное управление иностранной валюты Китая.

Что касается продуктов, то совокупный объем сделок на спотовом рынке составил 5,88 трлн юаней, а на срочном рынке в апреле составил 11,26 трлн юаней. Согласно данным, за первые четыре месяца текущего года объем сделок на валютном рынке страны составил 74,81 трлн юаней.