Пекин, , 06:09 — REGNUM Совокупная прибыль госпредприятий Китая снизилась в период с января по апрель из-за высокой базы сравнения за аналогичный период прошлого года и спорадических вспышек COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

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Совокупная прибыль государственных предприятий упала на 3,6% в годовом исчислении до 1,28 трлн юаней (около $190 млрд) за первые четыре месяца года, согласно данным Министерства финансов КНР. Операционная выручка компаний за период с января по апрель составила 24,57 трлн юаней, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общая прибыль централизованно управляемых государственных предприятий Китая за этот период выросла на 3,8% по сравнению с предыдущим годом до 986,22 млрд юаней, а их операционная выручка выросла на 11,8% до 14,14 трлн юаней. В конце апреля отношение обязательств государственных предприятий к активам составило 64,5%, что на 0,2 процентных пункта больше, чем годом ранее.