Москва, , 06:09 — REGNUM Российские владельцы консолей PlayStation подали коллективный иск на 280 млн рублей против Sony Interactive Entertainment Europe Limited и московского подразделения Sony в связи с тем, что компания ограничила им доступ к онлайн-магазину видеоигр PlayStation Store. Об этом 30 мая сообщают «Ведомости».

PlayStation 5 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Отмечается, что под исковым заявлением подписались 28 человек, они требуют от Sony разблокировать в России PlayStation Store, предоставить им возможность снова покупать игры, а также выплатить компенсацию за моральный вред в размере 280 млн рублей. Исковое заявление было подано 25 мая 2021 года в Хорошевский районный суд Москвы.

Напомним, 10 марта 2022 года Sony объявила о приостановлении деятельности в РФ, в компании заявили, что приняли соответствующее решение из-за того, что Россия начала специальную военную операция по демилитаризации и денацификации Украины.

Отметим, что ранее Хамовнический суд Москвы отказался рассматривать аналогичный иск к компании Netflix, которая также отказалась предоставлять услуги на территории России. Российские пользователи платформы подали соответствующее заявление в апреле 2022 года, они потребовали от Netflix выплатить компенсацию в размере 60 млн рублей.

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