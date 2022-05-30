Пекин, 30 мая, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Продажи лотерейных билетов в Китае выросли на 6,8% в годовом исчислении — до 31,07 млрд юаней (около $4,61 млрд) в апреле, показали данные министерства финансов КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно данным, объем продаж лотерейных билетов в поддержку системы социального обеспечения в прошлом месяце составил 11,97 млрд юаней, что на 7,2% больше, чем год назад. Продажи лотерейных билетов для поддержки спортивной индустрии, составили 19,1 млрд юаней, увеличившись на 6,5%. По данным министерства, за первые четыре месяца продажи лотерейных билетов в Китае составили 117,32 млрд юаней, увеличившись на 3,2% в годовом исчислении.

Согласно правилам управления лотереями в Китае, средства, вырученные от продажи билетов, используются на административные расходы, проекты общественного благосостояния и для финансирования призов.