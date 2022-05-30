Пекин, , 06:04 — REGNUM Китай будет уделять приоритетное внимание развитию логистики холодовой цепи для сельскохозяйственной продукции на фоне усилий по повышению надежности поставок на рынок, сообщает агентство Синьуха.

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Согласно циркуляру, совместно опубликованному Министерством финансов и Министерством коммерции КНР 27 мая, страна стремится улучшить инфраструктуру холодовой цепи для сельскохозяйственной продукции и повысить возможности и эффективность ее межрегиональной циркуляции в холодильной цепи в течение следующих двух лет.

Согласно циркуляру, министерства будут поддерживать модернизацию инфраструктуры холодильной цепи в распределительных центрах и торговых залах, а также создание общественных холодильных складов и центральных кухонь. В циркуляре также отмечалась поддержка смежных предприятий в торговых зонах в расширении их центров сбора и распределения холодовой цепи и центров низкотемпературной доставки.

Правительствам провинциального уровня рекомендуется использовать свои субсидии от центрального правительства для укрепления предложения на рынке. В циркуляре также рекомендовалось местным органам власти поддержать пострадавшие от пандемии компании, которые внесли свой вклад в обеспечение поставок в соответствии с местными условиями.