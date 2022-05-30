Пекин, 30 мая, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Китай будет уделять приоритетное внимание развитию логистики холодовой цепи для сельскохозяйственной продукции на фоне усилий по повышению надежности поставок на рынок, сообщает агентство Синьуха.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Согласно циркуляру, совместно опубликованному Министерством финансов и Министерством коммерции КНР 27 мая, страна стремится улучшить инфраструктуру холодовой цепи для сельскохозяйственной продукции и повысить возможности и эффективность ее межрегиональной циркуляции в холодильной цепи в течение следующих двух лет.

Согласно циркуляру, министерства будут поддерживать модернизацию инфраструктуры холодильной цепи в распределительных центрах и торговых залах, а также создание общественных холодильных складов и центральных кухонь. В циркуляре также отмечалась поддержка смежных предприятий в торговых зонах в расширении их центров сбора и распределения холодовой цепи и центров низкотемпературной доставки.

Правительствам провинциального уровня рекомендуется использовать свои субсидии от центрального правительства для укрепления предложения на рынке. В циркуляре также рекомендовалось местным органам власти поддержать пострадавшие от пандемии компании, которые внесли свой вклад в обеспечение поставок в соответствии с местными условиями.