Якутск, 30 мая, 2022, 06:05 — ИА Регнум. В Якутии на утро 30 мая нет действующих лесных пожаров, но в Абыйском районе зарегистрирован пожар (2 га) на землях иных категорий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

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Всего за сезон было зарегистрировано 16 лесных пожаров. Все они потушены преимущественно в первые сутки. В аналогичный период прошлого года было 103 пожара.

На землях иных категорий было зарегистрировано семь пожаров, один из которых тушится силами собственников и местного населения.

Продолжается авиапатрулирование лесного фонда. Работает также самолёт-зондировщик Як-42, который совершил шесть вылетов на территории 12 районов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки пожарные службы России ликвидировали 51 природный пожар на площади 4 тыс. 680 га.