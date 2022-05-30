Пекин, , 05:59 — REGNUM Футбольным болельщикам разрешено наблюдать за открытием китайской Суперлиги (CSL) 2022 года на стадионе, поскольку новый сезон стартует в июне, подтвердили организаторы, передает 28 мая агентство Синьхуа.

Футбол Цитата из м/ф «Необыкновенный матч». Реж. Мстислав Пащенко, Борис Дёжкин. 1955. СССР

CSL планировала восстановить расписание домашних и выездных матчей в этом сезоне, но в итоге решила провести стартовую фазу сезона в трех городах Мэйчжоу, Хайкоу и Даляне из-за пандемии COVID-19.

Согласно расписанию, опубликованному 28 мая, первый этап (1-10 раунды) CSL продлится с 3 июня по 12 июля. В течение 40-дневного периода 18 клубов проведут в общей сложности 90 матчей.

По словам председателя CSL Лю Цзюня, матч между городами Шаньдун-Тайшань и Чжэцзян будет открыт для болельщиков 3 июня после обсуждения с местным правительством. Организаторы также ожидают, что местные органы власти трех принимающих городов откроют важные матчи для болельщиков.

«Мы надеемся своими усилиями привнести больше уверенности в спортивную индустрию. В таких особых обстоятельствах открытие CSL имеет большое значение для всей футбольной индустрии. Вовлеченные города также приложили большие усилия и преодолели многие проблемы», — сказал Лю.

Организаторы ожидают, что второй этап сезона пройдет с 21 июля по 21 августа, третий этап — с 30 августа по 30 сентября и четвертый этап — с 9 октября по 9 ноября, всего восемь туров.