Благовещенск, , 05:59 — REGNUM В Приамурье из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках и сразу несколько населённых пунктов остались без транспортного сообщения, об этом 30 мая сообщается в телеграм-канале Амурского центра ГЗ и ПБ.

Лодочная переправа 40.mchs.gov.ru

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Из-за подъёма уровня воды в реках Усетали, Горчаки и Кутичи на трёх участках подтоплена дорога «Магдагачи — Толбузино». Невозможно проехать в село Толбузино, где проживают 175 человек, в том числе 9 детей.

Также без подъездных путей остались сёла Кузнецово, Черняево, Калиновка. На участке «Тыгда — Черняво» спасатели организовали лодочную переправу.

Также лодочная переправа работает в 500 метрах от посёлка Магдагачи. 29 мая ей воспользовались семь человек, которые возвращались домой с дач.

Резко, на 70 см за 10 часов, поднялась вода в реке Правый Уркан — до отметки 655 см, при пойме — 580. Таким образом без транспортного сообщения осталось ещё одно село, в котором проживают 250 человек, из них 44 ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тымовском и Ногликском районах Сахалина спасатели объявили экстренные предупреждения из-за подъёма уровня воды в реке Тымь.