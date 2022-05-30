Пекин, , 05:56 — REGNUM Средний многоцелевой вертолет AC352 завершил этап летных испытаний на функциональность и надежность, сообщила Авиационная промышленная корпорация Китая (AVIC), передает 28 мая агентство Синьхуа.

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Вертолет AC352 завершил свои летные испытания по переправе на большие расстояния, заключительные испытания на этом этапе. По словам ведущего китайского авиапроизводителя AVIC, все детали и оборудование работали хорошо. По словам AVIC, новый вертолет уже начал обратный отсчет времени до сертификации.

На этом этапе систематически проверялись функции и надежность всех деталей и оборудования AC352, а затем проверялось соответствие модели требованиям сертификации летной годности.

AC352 провел различные летные испытания, включая дальние дневные и ночные полеты, чтобы проверить свои характеристики в обеих средах. По словам разработчика, во время испытаний все детали и оборудование работали нормально.

AC352 — это средний двухмоторный многоцелевой гражданский вертолет, совместно разработанный AVIC и Airbus Helicopters. Он может перевозить до 16 пассажиров при максимальной взлетной массе 7,5 тонны.

По словам AVIC, новая модель вертолета обогащает родословную семейства гражданских вертолетов Китая в семитонном классе и имеет большое значение для страны в расширении возможностей ее сектора вертолетостроения.

Вертолет AC352 успешно совершил свой первый полет 20 декабря 2016 года в Харбине в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Он начал свою серию летных испытаний для сертификации летной годности в конце 2019 года.