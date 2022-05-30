Пекин, 30 мая, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Средний многоцелевой вертолет AC352 завершил этап летных испытаний на функциональность и надежность, сообщила Авиационная промышленная корпорация Китая (AVIC), передает 28 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Вертолет AC352 завершил свои летные испытания по переправе на большие расстояния, заключительные испытания на этом этапе. По словам ведущего китайского авиапроизводителя AVIC, все детали и оборудование работали хорошо. По словам AVIC, новый вертолет уже начал обратный отсчет времени до сертификации.

На этом этапе систематически проверялись функции и надежность всех деталей и оборудования AC352, а затем проверялось соответствие модели требованиям сертификации летной годности.

AC352 провел различные летные испытания, включая дальние дневные и ночные полеты, чтобы проверить свои характеристики в обеих средах. По словам разработчика, во время испытаний все детали и оборудование работали нормально.

AC352 — это средний двухмоторный многоцелевой гражданский вертолет, совместно разработанный AVIC и Airbus Helicopters. Он может перевозить до 16 пассажиров при максимальной взлетной массе 7,5 тонны.

По словам AVIC, новая модель вертолета обогащает родословную семейства гражданских вертолетов Китая в семитонном классе и имеет большое значение для страны в расширении возможностей ее сектора вертолетостроения.

Вертолет AC352 успешно совершил свой первый полет 20 декабря 2016 года в Харбине в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Он начал свою серию летных испытаний для сертификации летной годности в конце 2019 года.