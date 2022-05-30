Тегеран, , 05:54 — REGNUM Благодаря работе локальной платёжной системы «Мир» России удалось значительно смягчить удар санкционных мер, направленных против неё странами Запада. Об этом пишет 29 мая иранское издание Resalat.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Москве удалось заблаговременно создать и ввести в эксплуатацию альтернативную систему международных платежей. Западные страны, вводя санкционные меры и лишая Россию доступа к SWIFT, не учли, что Москва встретит направленные против неё санкции во всеоружии.

Как отметили иранские аналитики, запущенная в России платёжная система «Мир» смягчила последствия прекращения работы в стране Visa и MasterCard. В итоге, фактически, многие введённые против России санкции потеряли смысл.

Также в Иране было высоко оценено решение властей России перевести расчёты за поставки энергоносителей недружественным странам в национальную валюту — рубли. В создавшейся ситуации, по мнению аналитиков, страны Запада оказались в затруднительном положении: теперь они вынуждены обходить ими же созданные и введённые санкционные меры.

«Как обойти собственные, ими самими введенные против России ограничения, так, чтобы и санкции сохранить, но и не остаться в то же время без российских энергоносителей, заменить которые, как оказалось, нечем», — заключили авторы статьи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для Ирана введение странами Запада жестких санкций против России — большая удача. Теперь у обеих стран развязаны руки для тесного сотрудничества, и они могут взаимно восполнить друг для друга дефицит ресурсов.

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