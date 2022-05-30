Сиань, Китай, , 05:52 — REGNUM По данным Северо-Западного университета A& F (NWAFU) в провинции Шэньси на северо-западе Китая, китайские исследователи культивировали два местных штамма винных дрожжей, и для них было реализовано крупномасштабное промышленное применение, сообщает агентство Синьхуа.

Эдвард Штробель. В винном погребке. 1885

Винодельческая промышленность Китая долгое время полагалась исключительно на импортные винные дрожжи, и это исследование меняет эту тенденцию. Исследовательская группа NWAFU потратила 22 года на сбор и оптимизацию местных ресурсов дрожжей и создала банк зародышевой плазмы из более чем 20 000 местных штаммов винных дрожжей.

По данным университета, крупномасштабное промышленное применение было реализовано для CECA и CEC01, двух превосходных местных штаммов винных дрожжей с высокой переносимостью, высокой способностью к брожению и выраженной способностью к выражению аромата. Эти два вида дрожжей в настоящее время заменили 30% импортных дрожжей, и они экспортируются в несколько традиционных европейских стран-производителей вина.

По словам представителей университета, эти достижения способствовали технологическому обновлению и устойчивому развитию винодельческой промышленности Китая.

Исследование было совместно проведено рядом научно-исследовательских институтов и предприятий. Его результаты получили 10 национальных патентов на изобретения и были применены во всех районах выращивания винограда в Китае.