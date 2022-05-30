Куньмин, Китай, , 05:48 — REGNUM Непрекращающийся проливной дождь, начавшийся в уезде Цюбэй провинции Юньнань на юго-западе Китая, унес жизни четырех человек по состоянию на 26 мая, в то время как еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа.

Ливень (сс) jarmoluk

Пострадали более 120 000 человек в 12 населенных пунктах, а коммуникационные и энергетические объекты были серьезно повреждены, при этом 27 000 домохозяйств столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии.

В результате проливных дождей более 600 человек были переселены в безопасное место. Пострадало более 12 000 гектаров посевов, и более 130 дорог или простых мостов были разрушены.

Персонал служб электроснабжения, связи, транспорта и пожарной охраны был направлен в пострадавшие районы для проведения спасательных и восстановительных работ, в то время как продолжаются усилия по поиску пропавших без вести людей.