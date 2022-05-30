Пекин, , 05:46 — REGNUM Госсовет КНР объявил 27 мая о назначении и увольнении чиновников, сообщает агентство Синьхуа.

КНР

Госсовет назначил Ци Яньцзюня заместителем министра общественной безопасности страны, Чжао Фэнтао заместителем главы Китайского агентства международного сотрудничества в целях развития и Би Баогуя заместителем главы Метеорологического управления Китая (CMA).

Ян Нин была отстранена от должности заместителя главы Главного управления спорта Китая, Чжао Фэнтао был снят с должности заместителя главы Администрации национальных правительственных учреждений, а Юй Жуцун был отстранен от должности заместителя главы CMA.