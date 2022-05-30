Нанкин, Китай, , 05:43 — REGNUM В городе Чанчжоу провинции Цзянсу на востоке Китая 27 мая заработало первое в стране хранилище энергии сжатого воздуха в соляных пещерах, что ознаменовало значительный прогресс в исследованиях и применении новой технологии хранения энергии в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Электростанция использует электрическую энергию для сжатия воздуха в подземной соляной пещере, а затем выпускает воздух для приведения в действие воздушной турбины, которая при необходимости может вырабатывать электроэнергию.

Соляная пещера образовалась в результате эксплуатации подземного слоя соли в этом районе. На глубине около 1000 метров под землей соляная пещера имеет складское помещение, равное по размеру 105 бассейнам.

Емкость накопителя энергии в каждом цикле достигает 300 000 кВт/ч электроэнергии, что равно ежедневному потреблению электроэнергии примерно 60 000 жителей.