Москва, , 05:41 — REGNUM Мария Захарова высмеяла заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу закупок нефти у России. Публикацию официальный представитель МИД РФ разместила 30 мая в своем телеграм-канале.

Мария Захарова Mid.ru

Дипломат предложила представить, что будет, если сообщить Еврокомиссии, что Россия хорошо зарабатывает на снеге, которого в нашей стране очень много зимой. «Ведь весь скупят от злости», — написала Захарова.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен заявила, что если Евросоюз откажется от российской нефти, то президент России Владимир Путин «вероятно, сможет продать её на мировом рынке, где цены возрастут, и заработать больше». Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ответ на это заметил, что в будущем глава Еврокомиссии может предложить «выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать ещё больше».

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