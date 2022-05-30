Шанхай, Китай, 30 мая, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Китай опубликовал средне- и долгосрочный план действий по содействию качественному развитию философии и общественных наук в системе высшего образования страны, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай

План, рассчитанный до 2035 года, направлен на создание независимой системы знаний, чтобы лучше отвечать на вопросы, касающиеся Китая, мира, людей и эпохи, заявили Отдел пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и Министерство образования КНР, которые совместно опубликовали план.

Ставя во главу угла развитие талантов, план предусматривает использование инновационных теорий КПК для руководства различными дисциплинами философии и общественных наук с китайской спецификой, развития прекрасной традиционной китайской культуры и расширения возможностей академических кругов для общения с широкой общественностью и международным сообществом.

Необходимо предпринять скоординированные усилия для создания аналитических центров на базе университетов и колледжей, говорится в плане, где отмечается, что следует активизировать исследования по конкретным странам и регионам.