Шанхай, Китай, 30 мая, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Шанхайский Нью-Йоркский университет (NYU Shanghai) провел церемонию вручения дипломов студентам выпуска 2022 года, проведя мероприятие онлайн из-за эпидемии COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай

Виртуальное мероприятие, прошедшее 27 мая, чествовало около 400 выпускников Нью-Йоркского университета в Шанхае и других кампусов Нью-Йоркского университета, предоставляющих дипломы, из 34 стран и регионов мира.

Университету удалось сохранить некоторые из своих ритуалов для церемонии, несмотря на онлайн-формат. На экране мелькали фотографии выпускников, а гимн университета был представлен в виде музыкального клипа.

По данным университета, многим выпускникам удалось получить места в известных университетах и компаниях, как в Китае, так и за рубежом, несмотря на проблемы, связанные с пандемией. Нью-Йоркский университет в Шанхае был основан в 2012 году как первый китайско-американский университет в Китае, действующий как независимое юридическое лицо.