Петропавловск-Камчатский, 30 мая, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Первого в 2022 году медведя заметили в микрорайоне Нагорный Петропавловска-Камчатского, сообщило 30 мая ИА «Кам 24» со ссылкой на городскую мэрию.

Медведь

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Власти столицы Камчатки обратились к населению с просьбой соблюдать меры осторожности при встрече с опасным хищником и незамедлительно сообщать о фактах появления косолапых в черте города в ЕДДС или экстренные оперативные службы.

По сведениям Минприроды Камчатки, в крае числится около 24 тыс. медведей.

Как сообщало ИА REGNUM, В Югре с 29 апреля активизировались бурые медведи, которые стали чаще выходить к людям.