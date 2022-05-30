Пекин, 30 мая, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Китай доставил к месту пуска космический корабль и ракету-носитель для предстоящей миссии на космическую станцию, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

Красоткин Модель китайского космического корабля «Шэньчжоу»

Комбинация космического корабля с экипажем «Шэньчжоу-14» и ракеты-носителя «Чанчжэн-2 °F» была перевезена в район запуска, сообщило 29 мая Китайское космическое агентство пилотируемых запусков (CMSA).

Средства и оборудование на стартовой площадке находятся в хорошем состоянии, и различные предстартовые функциональные проверки и совместные испытания будут проводиться в соответствии с планом, говорится в сообщении CMSA.