Синин, Китай, , 05:32 — REGNUM По данным Северо-Западного института биологии плато при Китайской академии наук, многие редкие дикие животные были засняты на камеру в Синине, столице провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Кацусика Хокусай. Фазан на снегу

В мае прошлого года институт сотрудничал с ботаническим садом Синина, чтобы разместить в саду инфракрасные камеры. По словам эксперта института Лянь Синьмина, после года наблюдений были получены изображения многих диких животных, таких как бархатный кот, леопардовые кошки, барсуки и обыкновенные фазаны.

«Хотя Синин и его окрестности всегда были традиционными местами обитания бархатных кошек, было удивительно запечатлеть их изображения в таком хорошо посещаемом ботаническом саду в центре города», — сказал Лянь.

«Большинство фотографий диких животных были сделаны ночью, особенно пустынных кошек, леопардовых кошек и барсуков. Большинство снимков, сделанных в дневное время, запечталели птиц, таких как фазаны и сороки, которых напугали люди», — отметил он.

Это явление демонстрирует, что дикие животные нашли адаптивные поведенческие стратегии, чтобы противостоять вмешательству человеческой деятельности, проанализировал Лянь. Неравномерное время активности позволяет животным и людям жить в гармонии.