Синин, Китай, 30 мая 2022, 05:32 — REGNUM По данным Северо-Западного института биологии плато при Китайской академии наук, многие редкие дикие животные были засняты на камеру в Синине, столице провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.
В мае прошлого года институт сотрудничал с ботаническим садом Синина, чтобы разместить в саду инфракрасные камеры. По словам эксперта института Лянь Синьмина, после года наблюдений были получены изображения многих диких животных, таких как бархатный кот, леопардовые кошки, барсуки и обыкновенные фазаны.
Это явление демонстрирует, что дикие животные нашли адаптивные поведенческие стратегии, чтобы противостоять вмешательству человеческой деятельности, проанализировал Лянь. Неравномерное время активности позволяет животным и людям жить в гармонии.