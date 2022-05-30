Москва, 30 мая, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Майор Адель Кильмухаметов, командир гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, проявил героизм и мужество в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по демилитаризации и денацификации Украины и защите Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом рассказали 29 мая в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России Майор Адель Кильмухаметов, командир гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона

Выполняя огневые задачи в интересах танкового полка, ведущего наступление на позиции украинских карателей, майор Кильмухаметов получил задачу уничтожить пять целей противника. Уяснив объём боевых задач и общий порядок огневого поражения целей противника, с учётом возможных вариантов его дальнейших действий, майор Кильмухаметов безошибочно рассчитал оптимальный порядок стрельбы и поражения целей. Дивизион с успехом выполнил огневую задачу, уничтожив четыре взводных опорных пункта и одну артиллерийскую батарею, а также две реактивные системы залпового огня.

Действуя оперативно, выверенно и на высоком уровне профессионализма, дивизион майора Кильмухаметова своими действиями способствовал созданию бреши в оборонительных рубежах противника. В результате силами танкового полка был освобождён ещё один населённый пункт от вооружённых формирований киевских боевиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о героических действиях сержанта Балта Цыренжапова, группа под его руководством дала бой готовящимся к засаде националистам, несмотря на превосходящие силы киевских боевиков.