Пекин, 30 мая, 2022, 05:26 — ИА Регнум. В провинции Гуандун на юге Китая избран новый секретарь провинциального комитета партии, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Ли Си был избран секретарем провинциального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) провинции Гуандун.

Ли был избран на этот пост на первом пленарном заседании Комитета Коммунистической партии Китая провинции Гуандун 26 мая. Подробности не сообщаются.