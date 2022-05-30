Владивосток, 30 мая, 2022, 05:29 — ИА Регнум. В Приморье рыбаки поймали большую акулу.

Bernard DUPONT Акула

Читайте также: В Австралии участились случаи нападения акул на людей

Видео с уловом морской хищницы опубликовал телеграм-канал «Владивосток №1».

«Две акулы замечены в акватории Приморья. Одну уже выловили, вторая все ещё бороздит волны в бухте Тихой. Жесть!» — пишут авторы канала.

Подписчики обсуждают вид акулы: кто-то уверен, что это белая, другие считают, что улов — это мако либо сельдевая.

Как сообщало ИА REGNUM, белые акулы являются главными виновниками смертельных случаев нападения акул на человека в Австралии. После трех лет снижения числа нападений животных на купающихся австралийцев в 2021 году был вновь зафиксирован всплеск подобных случаев.