Пекин, 30 мая, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Крупные порты Китая сообщили о более высокой пропускной способности в этом месяце, поскольку логистические сети страны справляются с последствиями недавних вспышек COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Совокупный объем контейнерных перевозок в крупных портах с 1 по 24 мая составил 17,69 млн единиц двадцатифутового эквивалента (TEU), что на 5,4% больше, чем за аналогичный период апреля, а также на 3% выше, чем годом ранее, показали данные Министерства транспорта Китая. Между тем, грузооборот этих портов составил 790 млн тонн, что на 4,2% больше в месячном исчилсении.

«Порты и водные пути по всей стране работают бесперебойно с мая, основные производственные показатели стабильны и улучшаются», — заявил на пресс-конференции представитель министерства Лю Пэнфэй .

Официальные данные, в частности, показали, что ежедневная пропускная способность контейнеров в Шанхае восстановилась до 84% от уровня годичной давности и сохранила тенденцию к росту. В восточно-китайском городе, наиболее пострадавшем от недавней вспышки эпидемии, порт зарегистрировал двевную пропускную способность в размере 107 500 TEU, что на 4,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Что касается портов в дельте реки Янцзы, важного производственного и логистического узла, то совокупный ежедневный объем контейнерных перевозок также вырос по сравнению с прошлым месяцем.

Основные водные пути страны оставались оживленными. Через проект строительства плотины «Три ущелья» на реке Янцзы и судовой шлюз Чанчжоу на реке Сицзян было перевезено более 25 млн тонн грузов, что больше на 14,1% в месячном исчислении.

Несмотря на вспышку эпидемии, Китай стремится сохранить круглосуточную работу крупных портов и разблокированных водных путей, стремясь гарантировать бесперебойную систему логистики и цепочки поставок.