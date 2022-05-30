Москва, , 05:15 — REGNUM Российские разработчики создали первую в стране систему предупреждения самолётов в воздухе (СПСВ), заявил генеральный директор компании «Навигатор» Сергей Бабуров. Об этом 30 мая сообщает РИА Новости.

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Глава «Навигатора» охарактеризовал разработку как «венец импортозамещения» и заявил, что она не имеет аналогов. Он пояснил, что система способна выдавать предупреждения, а также подавать сигнал на автопилот, благодаря чему самолёт может совершить манёвр уклонения. «Это последний блок авионики, которого не хватало нашей авиационной промышленности», — сказал Бабуров.

Напомним, ранее Сергей Бабуров сообщил, что в России создана система предупреждения столкновения в воздухе малых беспилотных летательных аппаратов СО-2021. Разработчик добавил, что она имеет интеллектуальный режим DАA (Detect and avoid — переводится как «распознать и избежать»), в рамках которого анализирует информацию и уводит беспилотник в сторону, если приходит к выводу, что он мешает какому-то самолёту.

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