Донецк, 30 мая, 2022, 05:10 — ИА Регнум. Начиная с 2014 года на территории Донецкой Народной Республики за восемь лет вооруженного конфликта погибли 117 детей. Об этом 29 мая сообщил начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Калашников уточнил, что по его данным, начиная с 2014 года, на территории ДНР погибли 117 детей, при этом 35 из них погибли с февраля текущего года. По словам Калашникова, большая часть детей стали жертвами случайно найденных неразорвавшихся боеприпасов.

Калашников пояснил, что в связи со снижением интенсивности боевых действий дети начали выходить из укрытий и случайно находить неразорвавшиеся боеприпасы, неиспользованные гранатомёты и другое оружие.

«Наверное, более трагично, что дети погибли не в результате обстрелов, а в результате того, что они находят эти послевоенные «артефакты», — отметил Калашников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что СК РФ возбудил более одной тысячи уголовных дел по преступлениям киевских боевиков в Донбассе.