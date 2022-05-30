Петропавловск-Камчатский, 30 мая, 2022, 05:10 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском утром 30 мая были вынуждены в 32-й раз с начала 2022 года эвакуировать все учебные заведения — поступило очередное сообщение о заложенных в школах взрывных устройствах, сообщило ИА «Камчатка» со ссылкой на городскую мэрию.

Rafael Mizrahi Бомба

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Из зданий были выведены учащиеся и персонал. Спецслужбы провели проверку на наличие опасных предметов — ничего не обнаружено.

30 и 31 мая на Камчатке проходит сдача обязательного ЕГЭ по русскому языку. Информации об организации государственного экзамена в условиях террористической угрозы пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке 26 мая прошли массовые эвакуации в школах и судах из-за анонимных сообщений о минировании зданий.