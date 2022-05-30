Москва, , 05:08 — REGNUM Нефтяные компании РФ научились работать в условиях ограничений, но ценой их гибкости становятся большие издержки, считает вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун. По его словам, РФ может экспортировать 7-8 млн баррелей нефти в день, без потерь для бюджета страны и внутреннего потребления.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, которое он высказал в интервью РБК, важно сохранить ОПЕК+, и по мере роста мирового спроса на углеводороды РФ снова получит возможность наращивать объемы добычи. Кроме того, Федун обратил внимание на то, что доля РФ в глобальном нефтяном балансе в три раза превышает иранскую и ее очень трудно заместить.

Также он рассказал о том, что нефтяные компании РФ уже научились функционировать в условиях ограничений, приобрели определенную гибкость, за которую однако приходится расплачиваться высокими издержками.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Представители стран ЕС вновь не смогли прийти к единому мнению по вопросу введения эмбарго на поставки нефти из РФ.