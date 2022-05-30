Владивосток, 30 мая 2022, 05:13 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал о внесении его Украиной в список «Миротворец» за посещение Донбасса.
«В «Миротворец» попадают те, кто, по мнению властей Украины, угрожает нацбезопасности страны.
«Ездили и будем ездить», — прокомментировал в своём телеграм-канале Олег Кожемяко, уже дважды побывавший в ЛНР и ДНР.
Подписчики поддержали губернатора и гордятся его поступком:
«Гордимся вами».
«Молодец! У меня родственники в Донецке. Слава Богу, что Донбасс скоро полностью очистят от коричневой чумы киевского розлива».
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Как сообщало ИА REGNUM, разделение православных людей России и Украины не будет достигнуто никогда. Об этом 29 мая заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе своей проповеди после литургии в Храме Христа Спасителя в Москве.