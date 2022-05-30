Пхеньян, 30 мая, 2022, 04:56 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа не менее 100 710 человек с симптомами лихорадки было выявлено властями в Северной Корее. Об этом 30 мая сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с конца апреля пациентов с симптомами лихорадки в стране было зарегистрировано более 3,55 млн. Из них выздоровело 3,36 млн пациентов. Ещё 188 тыс. в настоящее время находятся под наблюдением врачей. За сутки произошёл один случай летального исхода, всего их зарегистрировано 70.

Отмечается, что впервые за несколько дней число граждан с симптомами лихорадки за сутки превысило 100 тысяч. Начиная с 29 мая в Пхеньяне был частично снят локдаун, часть учреждений возобновила работу. Уточняется, что речь идёт об ослаблении контроля в тех районах города, где ситуация стабилизировалась.

В число граждан с симптомами лихорадки в КНДР могут входить не только заразившиеся коронавирусом. Предполагается, что в статистике властей Северной Кореи учитываются все граждане с симптомами лихорадки из-за отсутствия возможностей точно диагностировать коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало об около 89 тыс. случаев заражения «неизвестной лихорадкой» в Северной Корее.