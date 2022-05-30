Мариуполь, ДНР, , 04:44 — REGNUM На позициях ВСУ и националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Волноваха и промзоне завода «Азовсталь» (Мариуполь) найдены бланки производства США, предназначенные для заполнения при эвакуации раненных с поля боя. Об этом 30 мая сообщают РИА Новости.

Вид на «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

Согласно восьмому пункту бланка, в первую очередь эвакуироваться должны военнослужащие США, во вторую — граждане США, в третью — военнослужащие других стран. Следующими в списке идут граждане третьих стран и военнопленные. Таким образом, если не считать категорию пленённых солдат противника, то украинские граждане идут в этом бланке последними. Отмечается, что такая же очередность была указана в «Тактическом руководстве командира корпуса морской пехоты США», которым пользовались бойцы ВСУ и нацбатов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, жители Северодонецка обрадовались тому, что в донбасский город зашли союзные силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и ВС РФ. Они, в частности, рассказали журналистам, как бойцы ВСУ не выпускали мирных жителей из квартир и оборудовали в жилых домах оборонительные пункты.

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