Мариуполь, ДНР, 30 мая, 2022, 04:44 — ИА Регнум. На позициях ВСУ и националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Волноваха и промзоне завода «Азовсталь» (Мариуполь) найдены бланки производства США, предназначенные для заполнения при эвакуации раненых с поля боя. Об этом 30 мая сообщают РИА Новости.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на «Азовсталь»

Согласно восьмому пункту бланка, в первую очередь эвакуироваться должны военнослужащие США, во вторую — граждане США, в третью — военнослужащие других стран. Следующими в списке идут граждане третьих стран и военнопленные. Таким образом, если не считать категорию пленённых солдат противника, то украинские граждане идут в этом бланке последними. Отмечается, что такая же очередность была указана в «Тактическом руководстве командира корпуса морской пехоты США», которым пользовались бойцы ВСУ и нацбатов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, жители Северодонецка обрадовались тому, что в донбасский город зашли союзные силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и ВС РФ. Они, в частности, рассказали журналистам, как бойцы ВСУ не выпускали мирных жителей из квартир и оборудовали в жилых домах оборонительные пункты.