Москва, , 04:42 — REGNUM О героических действиях сержанта Балта Цыренжапова, совершённых в ходе специальной операции Вооруженных сил (ВС) России по демилитаризации и денацификации Украины и защите Донецкой и Луганской Народных Республик, рассказали 29 мая в Министерстве обороны России.

Сержант Балта Цыренжапов Министерство обороны России

Сержант Балт Цыренжапов руководил группой российских военнослужащих, которые на БМП-2 участвовали в атаке огневых позиций артиллерийских подразделений киевских боевиков возле одного из населённых пунктов.

При подходе к населённому пункту Цыренжапов обнаружил группу украинских националистов, готовивших засаду. Оценив ситуацию, сержант Цыренжапов принял решение дать бой, несмотря на значительно превосходящие силы противника.

Сержанту Цыренжапову, использовав фактор внезапности и благодаря мужеству и решительности, а также смелым и профессиональным действиям его группы, удалось в ходе боестолкновения уничтожить до 30 человек живой силы противника и три грузовых автомобиля.

Ликвидация готовящейся засады киевских боевиков позволила наступающим подразделениям оперативно продвинуться к населенному пункту и в ходе атаки взять его под свой контроль.

Ранее ИА REGNUM сообщало о героизме майора Дмитрия Михайлова, который осуществлял командование вверенным ему мотострелковым полком и, несмотря на усиленное сопротивление противника, подразделения полка разгромили крупную группировку киевских боевиков и установили контроль над населённым пунктом.

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