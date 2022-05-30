Хабаровск, 30 мая, 2022, 04:31 — ИА Регнум. В Хабаровском крае прошла социально-значимая акция «Посади ребёнку дерево» — жители села Некрасовка заложили аллею «Любви, семьи и верности», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дерево

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15 семей, чьи дети родились с начала 2021 года, высадили свои семейные деревья у подножья строящегося храма.

Глава поселения Татьяна Скоп выразила надежду, что инициатива станет доброй традицией среди молодых родителей Некрасовки и в селе появится новая аллея «Любви, семьи и верности» с именными насаждениями.

В 2021 году в Хабаровском крае высадили 78 кедров. С начала года в регионе благодаря социальной акции появилось уже более 20 новых деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, рябины на улице Архангельской в городе Череповце высадили участники форума «Экосистема» в рамках международной акции «Сад памяти».