Москва, 30 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Второй волонтерский окружной центр открылся в Москве. Об этом 30 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтеры

Благодаря этому добровольцы Западного административного округа города получили возможность собираться и обмениваться опытом, отметила вице-мэр. Кроме того, на территории объекта для них будут проводить различные мастер-классы, лекции и тренинги.

«В столице открылась ещё одна удобная площадка для добровольческого сообщества. Она станет центром притяжения волонтеров и жителей запада Москвы. Здесь есть современный лекторий, залы для форумов и пресс-конференций. Новое пространство предназначено для проведения мероприятий, нетворкинга, общения и обмена опытом», — сказала Сергунина.