Москва, 30 мая, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Познавательную акцию «Библионочь» в Москве посетили более 40 тыс. человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Российская государственная библиотека для молодёжи «Библионочь»

При этом онлайн-трансляции событий посмотрели 250 тыс. раз. Всего с 28 на 29 мая порядка 220 городских учреждений культуры провели более 750 мероприятий по случаю «Библионочи». Для детей в рамках акции прошла отдельная программа «Библиосумерки», во время которой рассказывали о традициях народов России, читали рассказы популярных авторов и показывали спектакли.

«В этом году московскую программу «Библионочи» посетили больше 40 тыс. москвичей и гостей города. В библиотеках, музеях, театрах, школах искусств провели мастер-классы, лекции, экскурсии, встречи с писателями и артистами. Популярностью пользовались и онлайн-трансляции событий — они собрали 250 тыс. просмотров», — сказала Сергунина.