Москва, 30 мая, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Как отмечает Росстат, согласно предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2021 года, ещё в четырёх российских городах численность населения превысила 1 млн человек. Об этом 30 мая сообщает ТАСС.

Александр Погожев ИА REGNUM Переписчик в жилете с символикой переписи населения на фоне входа в РОССТАТ

Представители ведомства заявили, что теперь в России насчитывается 16 городов с численностью постоянного населения более 1 млн человек. Новыми членами «клуба» городов-миллионников стали Пермь, Красноярск, Краснодар и Воронеж.

Напомним, по итогам переписи населения 2010 года городами с численностью населения более 1 млн человек были признаны Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Омск, Новосибирск, Самара, Уфа и Челябинск. Согласно предварительным данным переписи населения 2021-го, в России проживают более 147,2 млн человек.