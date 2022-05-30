Якутск, , 03:51 — REGNUM В Якутии в торговых сетях увеличится количество свинины местного производства. Это станет возможным благодаря обновлению цехов в Мархе, где идёт модернизация убойного цеха и санитарного пропускника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Свинина Stuart Webster

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«Особенно важно обеспечить продовольственную безопасность для того, чтобы республика сама себя обеспечивала мясной продукцией. Глава республики Айсен Николаев поручил обеспечить стабильную работу предприятий сельского хозяйства», — сказал председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко.

Сейчас в ПТКХ «Сибирь» содержится свыше 4 тыс. голов свиней.

По итогам 2021 года предприятие заготовило 325 тонн мяса свинины, это на 75 тонн больше, чем в 2020 году. В планах на этот год — не только увеличить объём продукции, но и расширить ассортимент. С прошлого года продукция выходит под новым брендом «Мархинское».

Разработана стратегия развития предприятия на 5 лет. В ближайшей перспективе — запуск корпуса по искусственному осеменению.

Для обеспечения населения республики продукцией местного производства также увеличат мощности действующего свинокомплекса в Хатассах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае благодаря импортозамещению в части сырья и материалов мясоперерабатывающие предприятия в условиях санкций работают в штатном режиме.